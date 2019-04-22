Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке
- РИА Новости
«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины! Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!» — написал Пашинян в Twitter.
Также бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил Зеленского с победой на выборах на украинском языке.
Свои поздравления Зеленскому отправил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя победу Зеленского, заявил, что есть шансы на улучшение взаимодействия Москвы и Киева.
Зеленский лидирует на выборах президента Украины во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.