Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов.
Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины
  • Reuters

«Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть ещё полгода», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

По её словам, следующий кабинет министров должен «жить абсолютно в новых целях и задачах».

Как отметила Тимошенко, создание нового кабмина будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения «должны начаться сегодня».

21 апреля на Украине прошёл второй тур выборов президента. По итогам обработки 95% протоколов лидирует Владимир Зеленский с 73,16% голосов. 

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