Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шоумена Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах украинского президента.
Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах
  • Reuters

«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев в Twitter.

После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.

Ранее его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, Зеленского поздравили глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.

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