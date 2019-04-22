Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шоумена Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах украинского президента.

«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев в Twitter.

После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.

Ранее его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, Зеленского поздравили глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.