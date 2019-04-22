Додон назвал Зеленского «Ваше превосходительство»

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и назвал его «Ваше превосходительство».

«Ваше превосходительство, примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой молдавского президента.

Также Додон выразил надежду на скорейшую встречу с Зеленским.

«Желаю вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моём глубоком к вам уважении», — заключил Додон.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший посол США в России Майкл Макфол поздравили Зеленского с победой на выборах на украинском языке.