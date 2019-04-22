В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации Порошенко

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В Генеральную прокуратуру Украины на допрос вызвали Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя Нацбанка страны Валерию Гонтареву.
В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в Генпрокуратуру должны явиться экс-министр экологии Николай Злочевский и совладелец инвесткомпании ICU Константин Стеценко.

Указанным гражданам предстоит в ближайшее время явиться в ведомство «для вручения уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве».

Отмечается, что речь идёт о деле о хищениях, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко.

Ранее лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках кадровых перестановок намерен снять с должности генерального прокурора Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде».

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