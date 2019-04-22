В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в Генпрокуратуру должны явиться экс-министр экологии Николай Злочевский и совладелец инвесткомпании ICU Константин Стеценко.
Указанным гражданам предстоит в ближайшее время явиться в ведомство «для вручения уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве».
Отмечается, что речь идёт о деле о хищениях, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко.
Ранее лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках кадровых перестановок намерен снять с должности генерального прокурора Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде».