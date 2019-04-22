Песков: Путину передали запись дебатов Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру не удалось посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского непосредственно в день их проведения, но ему была передана запись.

«Насколько я понимаю, непосредственно когда они (дебаты. — RT) шли, у него (Путина. — RT) не получилось... Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — ответил Песков на вопрос, смотрел ли Владимир Путин дебаты кандидатов в президенты Украины.

19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов в президенты Украины. Действующий глава государства отошёл от регламента, который предусматривал выступление политиков на двух разных платформах, и поднялся на одну сцену с Зеленским.