В сети обсуждают поведение вице-спикера Рады во время дебатов
На записи видно, как, предположительно, Геращенко выбегает из-за спин сторонников Порошенко на самый край сцены и падает на колени.
«Больше 20 раз пересмотрела, но никак в толк не возьму, чего она так бежит и падает?» — задался вопросом пользователь в Facebook.
Кто-то из комментаторов указал на «лицемерие» с её стороны.
«В любой непонятной ситуации падай на колени», — иронично отметил другой комментатор.
19 апреля кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве на сцене встали на колени.