В сети обсуждают поведение вице-спикера Рады во время дебатов

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Пользователи сети обсуждают видео с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На записи видно, как, предположительно, Геращенко выбегает из-за спин сторонников Порошенко на самый край сцены и падает на колени.

«Больше 20 раз пересмотрела, но никак в толк не возьму, чего она так бежит и падает?» — задался вопросом пользователь в Facebook.

Кто-то из комментаторов указал на «лицемерие» с её стороны.

«В любой непонятной ситуации падай на колени», — иронично отметил другой комментатор.

19 апреля кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве на сцене встали на колени.

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