Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах

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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве на сцене встали на колени.
Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах
  • © Кадр трансляции

Зеленский прокомментировал свои слова о готовности встать на колени.

«Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов сейчас встать на колени перед каждым ребёнком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю», — сказал Зеленский.

После этого он вышел на край сцены и встал на колени.

Порошенко также преклонил колено, однако сделал это спиной к залу, лицом к женщине в его окружении, которая держала в руках флаг Украины.

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.

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