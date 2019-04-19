Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах
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Зеленский прокомментировал свои слова о готовности встать на колени.
«Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов сейчас встать на колени перед каждым ребёнком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю», — сказал Зеленский.
После этого он вышел на край сцены и встал на колени.
Порошенко также преклонил колено, однако сделал это спиной к залу, лицом к женщине в его окружении, которая держала в руках флаг Украины.