Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение России упростить процедуру получения российских паспортов отдельной категорией граждан.
Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства
  • РИА Новости

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия», — говорится в сообщении украинского МИД.

Там отметили, что нота протеста будет вручена российскому внешнеполитическому ведомству.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.

В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.

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