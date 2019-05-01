Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства
- РИА Новости
«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия», — говорится в сообщении украинского МИД.
Там отметили, что нота протеста будет вручена российскому внешнеполитическому ведомству.
1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.
В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.