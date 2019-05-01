Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение России упростить процедуру получения российских паспортов отдельной категорией граждан.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия», — говорится в сообщении украинского МИД.

Там отметили, что нота протеста будет вручена российскому внешнеполитическому ведомству.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.

В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.