Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, упрощённый порядок распространяется на определённые категории украинцев.

В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.

Кроме того, за гражданством в упрощённом порядке могут обратиться граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие советское гражданство.

24 апреля Путин упростил получение российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Позднее он допустил упрощение процедуры для всех украинцев.