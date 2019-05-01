Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев
- РИА Новости
Согласно указу, упрощённый порядок распространяется на определённые категории украинцев.
В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.
Кроме того, за гражданством в упрощённом порядке могут обратиться граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие советское гражданство.
24 апреля Путин упростил получение российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Позднее он допустил упрощение процедуры для всех украинцев.