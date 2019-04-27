Не только жителям Донбасса: Путин допустил упрощение процедуры получения гражданства РФ для всех украинцев

Упрощённый порядок оформления российского гражданства может быть распространён на всех украинцев, а не только на жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Пекин. Глава государства отметил, что решение о переходе на упрощённую схему выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР не было спонтанным, а необходимые социальные выплаты не станут обременительными для российского бюджета.

Упрощённый порядок выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых республик Донбасса может быть в перспективе расширен на всех граждан Украины. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин сделал президент России Владимир Путин.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин.

По его словам, определённые политические силы пытаются преподнести это решение в негативном ключе, несмотря на то что перед введением упрощённой схемы выдачи российских паспортов были проведены все необходимые расчёты.

«Страшилки вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе, — отметил глава государства. — Какой-то серьёзной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то возможными сбоями в будущем в самой социальной системе России, не будет, это абсолютно исключено».

«Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы всё посчитали», — подчеркнул Путин.

Он констатировал, что в течение нескольких лет сумма социальных выплат новым гражданам России может достичь 100 млрд рублей, однако это не будет критичным для бюджета страны и не повлияет на исполнение обязательств перед российскими пенсионерами.

Российский лидер также рассказал, что в ходе серии встреч с европейскими коллегами на полях форума «Один пояс — один путь» он изложил им российское видение ситуации на Украине, а также подчеркнул важность имплементации Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, что он скажет избранному президенту Украины, когда «предстанет перед ним», Путин иронично отметил: «Вы знаете, Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним «представать» в каком бы то ни было качестве».

Вместе с тем президент заявил, что если они когда-либо встретятся с Зеленским, то речь в первую очередь пойдёт о путях завершения конфликта на юго-востоке Украины. Путин подчеркнул, что единственный способ урегулировать ситуацию — это исполнение Минских соглашений. Однако ещё перед выборами Владимир Зеленский заявил, что не намерен подписывать закон об амнистии и не согласен предоставить республикам Донбасса особый статус.

«И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — сказал Путин.

По его словам, итоги президентских выборов наглядно показывают, что люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения этих вопросов, поскольку они устали от многолетнего внутреннего конфликта.

Российский лидер также отметил, что киевским властям предстоит решить проблемы экономического характера, в том числе вопрос подписания нового договора на транзит газа. При этом руководству Украины стоит подумать об интересах собственного народа, а не преследовать те или иные политические цели.

«Они валяют дурака там, занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живёт текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — подытожил Путин.

Президент РФ Владимир Путин

Reuters

© Sputnik/Aleksey Nikolskyi

«Мощный удар по антироссийской политике»

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, принятое в Кремле решение об упрощении процедуры получения гражданства жителями Донбасса стало важным и правильным шагом в гуманитарном направлении.

«Речь идёт о людях, которые хотят знать, что они имеют возможность стать гражданами России. Мы не говорим, что при этом им нужно отказываться от украинского гражданства. Но те, кто хотят стать гражданами нашей страны, должны иметь на это право», — сказал сенатор.

Собеседник RT напомнил, что Венгрия, Польша и Румыния давно предоставляют украинцам возможность получить своё гражданство, и на это никто не обращает внимания.

На этот аспект обратил внимание и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, который выразил мнение, что скорейшая реализация озвученной президентом идеи позволит укрепить связи между Москвой и Киевом.

«Многие страны так делают, поэтому здесь нет ничего принципиально нового. Важно использовать эту практику. Идея, на мой взгляд, должна быть реализована как можно быстрее. Безусловно, это будет способствовать укреплению связей между Россией и Украиной», — заявил депутат.

Он добавил, что политика уходящих украинских властей не соответствовала интересам граждан и прошедшие президентские выборы наглядно это продемонстрировали. Голосуя против Петра Порошенко, украинские граждане высказались против разделения народов двух стран, полагает Новиков.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что реализация идеи о предоставлении всем украинцам возможности упрощённого получения гражданства РФ станет «мощным ударом по антироссийской политике Киева». Причём сенатор отметил, что ни одна норма международного права не запрещает осуществить такой шаг.

Комментируя инициативу президента, политолог Иван Мезюхо заявил, что миллионы украинцев долгие годы ждали этого решения. Причём подобный шаг Кремля опирается и на общественные настроения внутри России, полагает эксперт.

«Я думаю, что в нашей стране патриотическая общественность поддержит возможное упрощённое предоставление гражданства всем жителям Украины. Там сложилось недемократическое общество. Мы видим, как гражданские права и свободы в соседнем государстве сворачиваются. В первую очередь страдают русскоговорящие жители», — сказал он.

«Мы не можем мириться с таким положением дел. Я думаю, что украинцы, проживающие на всей территории соседнего государства, ждут от России гуманитарных мер по их поддержке», — подытожил политолог.

«Подарок к Пасхе»

Добавим, что после подписания президентом указа о переходе на упрощённую схему выдачи российских паспортов на пунктах приёма документов в Луганске и Донецке образовались очереди. RT пообщался с некоторыми из жителей республик Донбасса, которые претендуют на получение российского гражданства.

«Приходится немножко подождать, но это того стоит. Я ещё когда получала паспорт ЛНР, купила такую обложку (для паспорта РФ. — RT), ждала три года, что она мне наконец-то пригодится. Для меня это очень важно», — рассказала одна из девушек.

В свою очередь, другой житель Луганска поблагодарил Владимира Путина за «подарок к Пасхе, к Первому мая». В беседе с RT он выразил мнение, что жизнь в республике теперь изменится к лучшему.

«Думаю, многие этого ждали — люди, которые не могут полноценно использовать свой украинский паспорт и гражданство», — поделился реакцией на новый порядок оформления российского гражданства один из жителей Донецка.