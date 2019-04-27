Условное согласие: в штабе Зеленского обозначили позицию по российскому плану мирного урегулирования в Донбассе

Следуя предложениям российской стороны, можно прийти к разрешению конфликта в Донбассе, однако этот сценарий неприемлем для Киева. Такое заявление сделал спикер штаба Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков. По его словам, у новых властей есть понимание того, как прийти к миру на юго-востоке Украины, но наступить этот мир должен на условиях Киева. Эксперты отмечают, что в последнее время как на Украине, так и на Западе всё чаще звучат предложения о замене Минских соглашений на новый план урегулирования. Однако, как подчёркивают в Москве, договорённости 2015 года остаются безальтернативной формулой разрешения конфликта в Донбассе.

Следуя предложениям российской стороны, можно прийти к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, однако на сегодняшний день этот путь неприемлем для Киева. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал спикер штаба Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь не приемлем», — сказал Разумков.

При этом официальный представитель штаба победителя президентских выборов выразил мнение, что мир на юго-востоке Украины должен наступить на условиях Киева.

«К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины», — заявил спикер.

Напомним, что в ходе избирательной кампании Зеленский и члены его штаба неоднократно говорили о намерении положить конец конфликту в Донбассе без применения силы — через переговоры в нормандском формате и посредством «мощной информационной войны». Вместе с тем избранный президент выступал против амнистии для ополченцев и предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, то есть фактически отверг одни из ключевых пунктов Минских соглашений.

На эти факты обращали пристальное внимание как в российском МИД, так и в Кремле. По словам Владимира Путина, и действующие, и приходящие им на смену власти Украины обозначили свою позицию по минским договорённостям. И именно избранная Киевом политика изоляции по отношению к жителям Донбасса, а также спровоцированные Украиной гуманитарные проблемы в регионе вынудили Москву принять закон об упрощённом порядке предоставления жителям ДНР и ЛНР российского гражданства.

«Мы не можем на это спокойно смотреть, но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем всё делать для того, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины», — заявил президент по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы государства, Россия готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объёме, однако не может делать это в одностороннем порядке. Президент вновь призвал Киев к выполнению минских договорённостей в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Китае форума «Один пояс — один путь».

«Если у нас (с Зеленским. — RT) когда-то будет встреча, начнутся переговоры, чего я не исключаю, мы прежде всего будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь есть только один способ: исполнение Минских соглашений. Но, к сожалению, ещё перед выборами Зеленский заявил, что не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить этим территориям особый статус», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что российские власти рассматривают вариант, при котором упрощённым порядком получения гражданства России смогут воспользоваться жители всей Украины, а не только республик Донбасса.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил Путин.

РИА Новости

© Валерий Мельников

«Всё, что на сегодняшний момент должна Украина, — выполнять «Минск»

Комментируя последнее заявление спикера штаба Владимира Зеленского, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что формула урегулирования ситуации в Донбассе уже есть, и это Минские соглашения. Причём менять принятые в 2015 году договорённости можно только с согласия всех сторон, хотя как в Киеве, так и на Западе всё чаще звучат предложения о замене Минских соглашений на новый план мирного урегулирования, отметил он.

«Минск-2» не является российской идеей, она общая. И всё, что на сегодняшний момент должна Украина, — выполнять её. Когда она начнёт это делать, разговор будет вестись по-другому», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что вопрос об урегулировании остаётся открытым и в значительной степени зависит от западных политических спонсоров киевских властей, которые могут иметь разные мнения на этот счёт.

«Последние пять лет они этот процесс блокировали при согласии руководства Украины. На сегодняшний день ситуация изменилась. В команде Зеленского есть люди, которые хотели бы решить эту проблему, в том числе и сам Зеленский. Вопрос в том, с какими рисками это будет связано и с какой позицией Запада они встретятся», — отметил Брутер.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян выразил мнение, что сейчас программой-минимум для избранного президента Украины должно стать прекращение военно-политических провокаций в Крыму и обстрелов республик Донбасса.

«Зеленский давал понять, что он может пойти на такие шаги. Сейчас, после того как мы решили выдавать паспорта гражданам ЛНР и ДНР, Зеленский оказался перед дилеммой, ему фактически был поставлен ультиматум», — констатировал Мирзаян.

Эксперт полагает, что своим шагом российский лидер показал украинским властям, что Москва больше не потерпит обстрелов Донбасса. И теперь Зеленскому предстоит решить, готов ли он рисковать возможностью прямого конфликта с Россией.

«Реальные политические действия начнутся после парламентских выборов»

Стоит добавить, что текущая ситуация на Украине осложняется нависшей над Верховной радой угрозой досрочного роспуска, о которой говорят в штабе Зеленского. Этот вариант возник в свете событий последних дней, включая внесённое в парламент предложение принять закон об ограничении полномочий президента.

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В частности, Дмитрий Разумков заявил о возможном роспуске Рады из-за отсутствия полноценной правящей коалиции. При этом как Разумков, так и сам Зеленский обвинили ЦИК Украины в затягивании процесса обнародования окончательных результатов выборов. В ЦИК отвергают эти обвинения и рассчитывают объявить итоги второго тура 30 апреля — инаугурация должна пройти не позднее, чем через 30 дней после этого момента.

В команде избранного президента полагают, что действующие власти пытаются затянуть процесс инаугурации Зеленского, чтобы он вступил в должность после крайнего срока возможного роспуска Рады. Согласно большинству оценок, парламент может быть распущен не позднее 27 мая, хотя глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что возможность роспуска сохраняется до 14 июня.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, внутриукраинская ситуация во многом зависит от исхода парламентских выборов, которые намечены на 27 октября 2019 года.

«В команде Зеленского обсуждали вопрос, можно ли уже распускать Раду. Но официальных итогов нет, президент не вступил в должность и распустить её не может. Поэтому можно предположить, что Рада всё-таки распущена не будет и все реальные политические действия на Украине начнутся только после парламентских выборов», — заявил эксперт.

Он констатировал, что если Верховная рада не будет распущена, то до октябрьских выборов Зеленский не будет располагать парламентским большинством, и все его политические инициативы будут в той или иной степени ограничены.