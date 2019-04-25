«Люди лишены элементарных прав»: Путин — об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Россия не могла оставить в беде людей, которые лишены элементарных человеческих прав. Так Владимир Путин прокомментировал решение упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса. Путин также подчеркнул, что паспорта украинским гражданам выдавали и другие государства, в частности Венгрия и Румыния, однако их действия не вызывали столь негативной реакции Киева. Между тем в самопровозглашённых ДНР и ЛНР с нетерпением ждали этого шага со стороны Москвы. Жители региона отмечают, что не могут пользоваться правами, которые должно предоставлять им украинское гражданство.

Решение о том, чтобы предоставить жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины возможность получить российское гражданство по упрощённой схеме, носит исключительно гуманитарный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства подчеркнул, что он «далёк от того, чтобы кого-то провоцировать» своим указом. Он также удивился, что решение о выдаче паспортов по упрощённой схеме жителям Донбасса вызвало столь негативную реакцию со стороны Киева. Российский лидер напомнил, что ряд других стран (Польша, Венгрия, Румыния) предоставляют гражданство людям, проживающим на территории Украины, однако действия властей этих государств украинское руководство не пытается обсуждать в Совбезе ООН.

«У меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что жители ДНР и ЛНР лишены элементарных человеческих прав и находятся в гораздо более тяжёлом положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины. Между тем, по словам Путина, нынешние власти в Киеве не пытаются наладить диалог с самопровозглашёнными республиками, а стремятся решить конфликт силовыми акциями.

«Это не стремление к решению вопроса путём диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Это всё попытки так или иначе нагнуть, наклонить с помощью каких-то силовых акций», — добавил президент РФ.

Наряду с этим российский лидер отметил, что ни уходящие, ни приходящие власти на Украине не собираются выполнять Минские соглашения, что оставляет жителей Донбасса в режиме изоляции. По его словам, в России не могут спокойно смотреть на происходящее.

«Если приходящие к власти люди найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем всё делать для того, чтобы по максимуму вернуть ситуацию к этим основам», — добавил президент РФ.

Архивное фото. Российские паспорта

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Россия заинтересована в том, чтобы Украина выполняла Минские соглашения и пошла на диалог с Донецком и Луганском.

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«Совершенно предсказуемая реакция всё ещё действующих украинских властей в ответ на указ президента России. Если бы Киев последовательно исполнял Минские соглашения, то и не было бы необходимости подписывать этот нормативно-правовой акт», — пояснил он в разговоре с RT.

Политолог, экономист Александр Дудчак также отметил, что реакция на выдачу венгреских и румынских паспортов со стороны украинских властей была куда менее резкой. При этом он добавил, что ситуация в Донбассе стала следствием незаконного госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году.

«Им пенять нужно на себя — на тех, кто довёл страну до такого состояния. Мы видим, что там совершенно не хотят учитывать мнение жителей Донбасса, не хотят вести переговоры напрямую. Сейчас киевская власть сама делает всё возможное, чтобы только усугубить ситуацию», — подчеркнул собеседник RT.

«Многие люди хотят домой вернуться»

В четверг, 25 апреля, в 22:00 по просьбе украинской стороны должно состояться заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое решению России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса. Стоит отметить, что действия Москвы уже осудили США, ЕС, Германия и Франция.

Однако простые жители Луганской и Донецкой областей Украины были рады такому решению российских властей.

В обеих областях люди отмечали, что не могут в полной мере пользоваться украинским гражданством из-за проводимой властями страны политики.

«Паспорт нужен для того, чтоб чувствовать себя полноценным гражданином в обществе и человеком», — заявила одна из жительниц Луганска.

«Это, безусловно, положительный шаг. Потому что люди, живущие здесь, не могут полноценно пользоваться украинским гражданством. У многих нет возможности выезжать на ту сторону. Соответственно им будет намного проще, получив российский паспорт, пользоваться всеми благами государственной жизни: это и право голосования, пересечения границ», — добавил молодой человек из Донецка.

Подчеркнём, что глава ЛНР Леонид Пасечник назвал решение Владимира Путина выдающимся событием, которого ждали все жители республики. При этом руководитель ДНР Денис Пушилин уже поручил профильным ведомствам до 3 мая разработать упрощённый механизм пересечения границы с РФ.

Пушилин про указ Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса

«Полный провал политики Порошенко»

Президент России Владимир Путин в ходе ответа на вопросы журналистов также прокомментировал результаты президентских выборов на Украине. По его словам, победа Владимира Зеленского продемонстрировала «полный провал» политики Петра Порошенко.

«Ну что тут оценивать, это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. И я уверен, что новые власти не могут это не понимать... Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа — это другое», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва готова к восстановлению отношений с соседями в полном объёме, но не может делать это в одностороннем порядке.

«Этого я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины», — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как будут складываться российско-украинские отношения.

Архивное фото. Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства будет выстраивать линию общения с руководством Украины «на основании конкретных заявлений и действий» со стороны партнёров.

Показатели Порошенко на выборах президента Украины продемонстрировали несостоятельность политического курса, которым шла страна на протяжении пяти лет, заметил политолог Иван Мезюхо. Он подчеркнул, что Россия никогда не препятствовала выстраиванию диалога между Киевом и Москвой.

«Я сомневаюсь, что при президенте Зеленском Киев пойдёт навстречу Москве и сделает шаги для того, чтобы наладить нормальные межгосударственные отношения, хотя бы на уровне лидеров держав. США не заинтересованы в нормальном конструктивном диалоге между Киевом и Москвой, именно поэтому не стоит рассчитывать, что в ближайшее время диалог будет налажен. Президент — зависимая от западных кураторов фигура в украинской политике», — считает собеседник RT.

Политолог, экономист Александр Дудчак также выражает сомнение в том, что при новом руководстве произойдёт кардинальный разворот в украинской политике.

«Заявления будущей власти пока тоже в духе прежней: и по Донбассу, и по российско-украинским отношениям. Россия демонстрировала готовность к переговорам. Пока стоит дождаться инаугурации и посмотреть на реальные шаги. Если судить по нынешнем словам, то говорить о развороте или о восстановлении сотрудничества рано», — заметил он в беседе с RT.