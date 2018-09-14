Пенсионерке из Донбасса дадут паспорт РФ в упрощённом порядке после обращения RT

© Фото из личного архива

«Годами не могут получить гражданство»

В августе 2014 года город Макеевка, который находится недалеко от Донецка, подвергся обстрелам и ракетно-бомбовым ударам. Людмиле Васильевне Сухоносовой и её 7-летнему внуку Артёму пришлось бежать из дома по единственной уцелевшей дороге сначала в Харьков, потом в Симферополь в лагерь для беженцев.

«Там я встретила девушку Жанну, она волонтёр и помогала беженцам из Донбасса оформлять документы для получения временного убежища на территории России», — рассказывает Людмила Васильевна.

В сентябре того же года пенсионерка с внуком приехали в посёлок Беркакит в Якутии. Их поселили в аварийном деревянном доме. Два с половиной года они жили лишь благодаря помощи местных жителей. По словам женщины, все помогали, кто чем мог.

«Я спала на стульях, Артёму дали раскладушку, — вспоминает Людмила Васильевна. — Потом мне посоветовали обратиться к директору местного магазина. Он оказался моим земляком. Тоже когда-то жил в Макеевке, там же жили его родители. Я пришла к нему и попросила помощи. Рассказала, что сплю на стульях, а сынок на раскладушке. Его это поразило. Он тут же позвал заведующую и попросил найти нам диван. Через три дня нам домой привезли новый диван. До сих пор на нём спим».

Беженке без гражданства РФ не полагалось ни пенсии, ни льгот. Получить их можно было только после оформления вида на жительство (ВНЖ).

В течение года пенсионерка ходила в миграционное отделение, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП).

«Говорили, что документы не примут, — сетует 64-летняя женщина. — Не из-за ошибок, просто в Якутии так. Люди годами не могут получить гражданство. Я обращалась даже к бывшему главе Якутии Егору Борисову, но никто мне так и не помог».

«Не жаловалась, а рассказала всё, как было»

Тогда Людмила Васильевна написала обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, как она бежала из Донбасса с ребёнком-сиротой, как работала десять лет на Крайнем Севере за Магаданом, об условиях жизни в Якутии. Письмо она отправила не почтой, а попросила знакомую, которая летела в Москву, лично отнести в администрацию. Письмо дошло до адресата.

«Буквально через десять дней мне позвонили из миграционного отделения в Якутске и спросили, почему я жаловалась президенту, — вспоминает Людмила Васильевна. — А я ответила, что не жаловалась, а рассказала всё, как было, и просто попросила помощи, потому что ни в Якутске, ни в Нерюнгри мне не помогли».

После этого в миграционной службе согласились принять документы на РВП, однако при их заполнении сотрудники постоянно находили ошибки и просили заполнить всё заново. РВП было оформлено через полгода, после чего женщина подала заявление на вид на жительство. Когда необходимый штамп в паспорт был поставлен, Людмила Васильевна получила право на пенсию.

С получением гражданства Людмиле Васильевне и Артёму вновь помогла волонтёр Жанна. Уезжая из Симферополя, Людмила Васильевна пообещала Жанне, что обязательно сообщит, если возникнут какие-то проблемы. Пенсионерка написала ей письмо с просьбой посодействовать в получении гражданства. В свою очередь, волонтёр рассказала о проблеме пенсионерки и её внука журналистам.

«У меня погибла дочь, потом началась война. Я очень плохо себя чувствовала и боялась, что со мной что-то случится и Артём останется один», — плачет женщина.

После того как RT обратился в ГУВМ МВД России, решение вопроса было взято на контроль руководством ведомства.

Всё будет сделано в кратчайшие сроки

Как сообщили RT в пресс-службе МВД, в адрес министра внутренних дел по Республике Саха генерал-майора полиции Владимира Прокопенко было направлено письмо с конкретными предложениями по приёму Людмилы Васильевны Сухоносовой и её внука Артёма в гражданство РФ в рамках упрощённого порядка.

8 сентября Людмила Васильевна подала заявление на получение гражданства по программе «Носитель русского языка». Женщина собрала все необходимые документы — справку из Пенсионного фонда, квитанцию об отказе от украинского гражданства, — а также сдала экзамен по русскому языку.

«Сегодня я позвонила нашему куратору в миграционный центр, спросила, как дела. А мне Елена Владимировна (начальник миграционного пункта. — RT) говорит: «А что вы хотите услышать?» Я ей говорю: «Хочу услышать хорошее и доброе», — делится Людмила Васильевна.

Оказалось, что документы в срочном порядке отправлены в Якутск для оформления пенсионерке и её внуку российского гражданства. По словам женщины, ей обещали, что к 8 октября российский паспорт будет готов.

«Генерал позвонил и сказал, что всё будет сделано в кратчайшие сроки», — говорит она.

Кроме того, после подачи заявления на оформление гражданства в рамках программы «Носитель русского языка» с Людмилой Васильевной встретились следователи.

Руководитель следственного отдела по г. Нерюнгри Дмитрий Мурашко, а также два следователя по делам несовершеннолетних приехали к Людмиле Васильевне домой, чтобы оценить, в каких условиях живут бабушка с внуком.

«Привезли нам два пакета с продуктами, а Дмитрий Валентинович даже подарил мне новый телефон, — рассказывает женщина. — Мы посидели, поговорили, потом они посмотрели квартиру, сделали фотографии и уехали. А во второй раз он привёз ко мне заместителя главы нашего посёлка Романа Курбанова, так как глава был в отпуске, и при мне сказал ему, чтобы в кратчайшие сроки был решён вопрос с жильём».

По словам Людмилы Васильевны, когда их вселяли в аварийное жильё четыре года назад, глава администрации пообещал в скором времени переселить их в новый дом.

Однако затем в администрации ей сказали, что жильём не обеспечат, так как переселяют только граждан России. При этом у женщины уже был оформлен ВНЖ.

«В квартире очень холодно, — сетует Людмила Васильевна. — Зимой в ней промерзают углы. Артём спит в тёплой одежде, постоянно болеет. Всю жизнь я работала и старалась для дочери и внука, а в итоге всё пропало. Я осталась на старости лет раздетая и разутая. Никогда в жизни я не заработаю денег, чтобы купить себе крышу над головой, потому что на пенсию ничего не купишь».

С пенсионеркой также связывался руководитель Следственного комитета по Республике Саха Александр Заболиченко. Он поинтересовался, согласна ли женщина переехать в Нерюнгри, если для неё там будет найдено хорошее жильё. После того как Людмила Васильевна согласилась, Заболиченко пообещал, что над этим будут работать.

«Я очень счастлива, что люди от нас не отвернулись и помогают», — плачет пенсионерка.

22 октября Артёму исполнится 12 лет. Возможно, мальчик-сирота и его бабушка отметят праздник в новом тёплом доме и с российским гражданством.