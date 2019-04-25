В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
В Европейском союзе прокомментировали решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. В объединении считают, что подобный шаг «является посягательством на суверенитет Украины».
В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
  • Reuters

«Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов на Украине, которые продемонстрировали приверженность Киева демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России ещё больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ожидают от России выполнения Минских соглашений.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.

По словам президента, это решение принято из гуманитарных соображений.

После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поручил упростить пересечение границы с Россией.

Депутат Сергей Гаврилов в беседе с ФАН рассказал о гуманитарной направленности инициативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить