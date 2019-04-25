В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

В Европейском союзе прокомментировали решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. В объединении считают, что подобный шаг «является посягательством на суверенитет Украины».

«Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов на Украине, которые продемонстрировали приверженность Киева демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России ещё больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ожидают от России выполнения Минских соглашений.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.

По словам президента, это решение принято из гуманитарных соображений.

После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поручил упростить пересечение границы с Россией.

Депутат Сергей Гаврилов в беседе с ФАН рассказал о гуманитарной направленности инициативы.