Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поручил упростить пересечение границы с Россией после решения Москвы об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса.

Об этом он заявил на встрече с членами правительства и представителями местных властей ДНР.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок — до первого июня», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.

По словам президента, это решение принято из гуманитарных соображений.