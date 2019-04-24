Путин объяснил решение по гражданству России для жителей ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после решения России упростить порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР призвал украинцев его не принимать.
24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.