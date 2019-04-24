Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вмешательством во внутренние дела страны.

«Решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела», — написал он.

Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

По мнению Климкина, данное решение можно считать новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.