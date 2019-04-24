Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вмешательством во внутренние дела страны.
Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
  • © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела», — написал он.

По мнению Климкина, данное решение можно считать новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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