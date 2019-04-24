Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, лица, постоянно проживающие на этих территориях, «имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке».

В декабре 2018 года Госдума приняла закон, который наделяет главу государства правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение гражданства в упрощённом порядке.

Депутат Сергей Гаврилов в беседе с ФАН рассказал о гуманитарной направленности инициативы.