Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, лица, постоянно проживающие на этих территориях, «имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке».

В декабре 2018 года Госдума приняла закон, который наделяет главу государства правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение гражданства в упрощённом порядке.

Депутат Сергей Гаврилов в беседе с ФАН рассказал о гуманитарной направленности инициативы.

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