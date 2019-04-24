МИД Украины призвал жителей Донбасса не принимать гражданство России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после решения России упростить порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР призвал украинцев его не принимать.
МИД Украины призвал жителей Донбасса не принимать гражданство России
  • Reuters

«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — написал он в Twitter.

Климкин также назвал решение России вмешательством во внутренние дела Украины.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Осенью 2018 года Климкин призвал украинских граждан сдавать российские паспорта.

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