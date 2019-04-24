МИД Украины призвал жителей Донбасса не принимать гражданство России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после решения России упростить порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР призвал украинцев его не принимать.

Reuters

«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — написал он в Twitter. Климкин также назвал решение России вмешательством во внутренние дела Украины. 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Осенью 2018 года Климкин призвал украинских граждан сдавать российские паспорта.