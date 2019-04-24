МИД Украины призвал жителей Донбасса не принимать гражданство России
- Reuters
«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — написал он в Twitter.
Климкин также назвал решение России вмешательством во внутренние дела Украины.
24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Осенью 2018 года Климкин призвал украинских граждан сдавать российские паспорта.