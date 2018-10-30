Климкин призвал граждан Украины сдать российские паспорта
- РИА Новости
По его словам, на Украине должна начаться общественная дискуссия «о возможности быть гражданином нескольких стран», передаёт «Европейская правда».
«Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — отметил министр.
Климкин напомнил, что двойное гражданство практикуют в ряде стран Европы.
«А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это ещё не значит, что они — преступники», — добавил он.
Ранее Климкин заявлял о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.
В начале октября украинский министр также призывал обсудить вопрос введения института двойного гражданства.