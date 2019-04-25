«Они работали на режим, а не на страну»: почему главы украинских регионов покидают посты после победы Зеленского

На Украине один за другим уходят в отставку региональные руководители, не желающие работать с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. Посты уже оставили губернаторы Львовской, Николаевской, Закарпатской областей и глава полиции Одесской области. О намерении покинуть своё кресло после инаугурации Зеленского объявил и глава Тернопольщины. Эксперты считают, что поддерживавшие Петра Порошенко чиновники не стали ждать, пока их уволят, и решили уйти сами. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что действующий глава государства собирает своих сторонников, чтобы вместе с ними идти на выборы в Верховную раду, поскольку главы областей пользуются поддержкой населения.

Спустя три дня после окончания второго тура президентских выборов со своих должностей добровольно ушли несколько высокопоставленных региональных украинских чиновников. В отставку подали губернаторы Львовской, Николаевской, Закарпатской областей, руководитель Тернопольской области заявил о намерении покинуть пост сразу после инаугурации Зеленского. Освободил своё кресло и глава полиции Одесской области. Эксперты предполагают, что это не последние отставки региональных руководителей.

С приставкой «экс»

В среду, 24 апреля, заявление об уходе по собственному желанию написал начальник главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин.

«Без комментариев», — ответил он журналисту телеканала «Громадське», поинтересовавшемуся, не связано ли это решение с результатами выборов.

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Эксперты связывают его отставку с февральским инцидентом, когда сотрудники Зеленского сообщили полиции Одессы о неких людях, предположительно, агентах СБУ, которые якобы следили за кандидатом в президенты во время его пребывания в городе. Однако полицейские не стали их задерживать.

«Я очень благодарю СБУ, что они рядом со мной, даже когда я их не вижу. Они меня охраняют: даже если это незаконно — это классно. Мне кажется, что им надо другое название: СБЗ, Служба безопасности Зеленского», — пошутил Зеленский в интервью телекомпании ТСН, призвав СБУ защищать не его, а Украину.

22 апреля об отставке сообщил Олег Синютка, глава Львовской области, единственном регионе страны, где большинство избирателей проголосовали за Порошенко. Экс-губернатор заявил, что не вернётся на пост, даже если Зеленский предложит ему это сделать. Однако он подчеркнул, что готов снова возглавить Львовскую область через пять лет, когда на следующих президентских выборах победит Порошенко, передаёт телеканал 112.

В тот же день покинул свой пост глава Закарпатской области Геннадий Москаль. Он тоже не скрывал симпатий к Порошенко. В интервью Радио НВ Москаль назвал поддержку украинцами Зеленского «политическим гриппом» и «массовым психозом».

«Я в зелёный цвет не перекрашивался, не перекрашиваюсь, и не буду перекрашиваться. Я посмотрю свой гардероб, если есть что-то зелёное, я сожгу», — пообещал он.

Бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль

РИА Новости

© Евгений Котенко

Команду экс-губернаторов пополнил глава Николаевской области Алексей Савченко, он также подал заявление об уходе.

Напомним, утром 21 апреля, в день голосования, когда агитация за кандидатов в президенты запрещена законом, в своём Facebook Савченко, не скупясь на громкие слова, поблагодарил Порошенко за успешную работу, назвал его «европейским политиком» и «настоящим государственным деятелем, который на первое место ставит не собственные амбиции, а интересы Украины». За пятилетний срок, что Порошенко руководит государством, якобы «сделано намного больше, чем за все годы независимости», писал губернатор.

«Особо благодарю президента Украины за то, что пять лет мы могли гордиться своей страной!» — отметил Савченко.

О намерении уйти в отставку, но только после инаугурации избранного президента, в своём обращении в Facebook заявил глава Тернопольской области Степан Барна. Ранее он открыто призывал голосовать против Зеленского. В марте Барна опубликовал в Facebook собственное фото на фоне предвыборного плаката Порошенко, на котором изображён горящий Кремль и есть слоган: «Украине нужен порох».

«Мы — такие! Выбор: Петр Порошенко — 2019», — гласила подпись губернатора под этой картинкой.

«Стремительные самоотводы»

По мнению экспертов, отставки чиновников, наиболее рьяно поддерживавших Порошенко, вполне закономерны.

«Они понимают, что при Зеленском их всё равно уволят, поэтому решили не ждать, пока это произойдёт, и ушли сами», — сказал в беседе с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну. Только на режим», — написал в своем Facebook депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению Погребинского, добровольные отставки региональных чиновников продолжатся. Кроме того, скоро губернаторский корпус начнёт менять сам Зеленский.

«Скорее всего, абсолютное большинство глав регионов будет уволено», — полагает Погребинский.

Эксперты не исключают, что этим массовым отставкам будет предшествовать своеобразный «бунт» против избранного президента со стороны региональных руководителей, поддерживающих Порошенко. Губернаторы могут саботировать те или иные решения Зеленского, станут добиваться от него уступок, пользуясь тем, что у него нет крепких позиций в регионах и сформированной команды. Однако «бунт» против главы государства не увенчается успехом, уверен Погребинский.

«Пока Зеленский не вступил в должность, чиновник может сколько угодно заявлять, что не согласен с его курсом. Но когда пройдёт инаугурация, Зеленский станет полноправным президентом и любому госслужащему придётся или выполнять его указания, или уходить в отставку», — считает эксперт.

Отставки губернаторов напомнили о том, что у Зеленского нет собственного кадрового резерва, но его отсутствие не станет неразрешимой проблемой для нового президента, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Людей он так или иначе найдёт. Есть заместители нынешних губернаторов, их можно назначить главами регионов на первое время. Есть, наконец, сами губернаторы, которые вряд ли будут все как один хранить верность Порошенко. Наоборот, я ожидаю, что его люди сейчас начнут переходить к Зеленскому», — сказал он в беседе с RT.

Погребинский уверен, что новый президент не будет испытывать недостатка в рекомендациях, кого назначать на ту или иную должность.

«Желающих занять государственные посты всегда больше, чем самих постов. Проблема заключается в том, какой выбор сделает Зеленский. Сумеет ли он найти адекватных, приличных людей в свою команду? Этот вопрос остаётся открытым», — говорит Погребинский.

С прицелом на выборы

Серия отставок может быть связана с предстоящими уже в этом году выборами в Верховную раду, считают эксперты.

Партия «Блок Петра Порошенко»

РИА Новости

© Михаил Маркив

«Возможно, уход региональных руководителей со своих постов — это такой способ Порошенко собрать тех, с кем он собирается идти в новый парламент», — предположил Погребинский.

Эксперт обращает внимание на то, что все ушедшие в отставку губернаторы пользуются большим влиянием в своих регионах и, вероятно, сохранят его после отставки.

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Жарихин отмечает, что сильные политические фигуры нужны Порошенко в команде сторонников для того, чтобы предотвратить распад лояльной ему парламентской фракции в действующем составе Верховной рады.

«Экс-президент непопулярен. Его административный ресурс ослаб. Сейчас у Блока Петра Порошенко в Верховной раде большинство. Но оно может не сохраниться даже до парламентских выборов. Поэтому Порошенко сейчас будет экспериментировать, пробовать разные варианты. Нужны какие-то стимулы, чтобы удержать депутатов от бегства к Зеленскому. Нужно показать, что несмотря на поражение, Порошенко рано списывать со счетов», — считает Жарихин.

По мнению эксперта, сейчас «развернётся борьба за регионы». Команда нового президента будет стараться расширить там своё влияние, а Порошенко попробует его сохранить и увеличить.

Особенно упорной будет эта борьба в случае, если на Украине изменится форма правления и страна перейдёт от президентской к парламентской республике, считают эксперты. О возможности такого перехода предупредила в своём Facebook бывший министр юстиции Елена Лукаш. В Верховную раду на днях будет внесён законопроект «О президенте Украины», сокращающий полномочия главы государства, утверждает она. Если этот закон примут, победитель президентских выборов Зеленский станет «куклой на чайнике, не нужной никому вещью», и ему придётся вновь вести борьбу за власть, пишет Лукаш.