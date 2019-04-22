Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.

8 апреля президент Украины Пётр Порошенко отстранил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова от занимаемой должности. Чиновник отказался покидать свой пост, несмотря на президентский указ. Он связал данное решение украинского лидера с выборами в стране.

Позднее правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Степанова.