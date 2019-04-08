Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации
Президент Украины Пётр Порошенко отстранил от должности исполняющего обязанности главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, назначив исполняющим обязанности председателя Сергея Паращенко.
- © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.
Ранее Порошенко освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией Валерия Бондаря.
14 марта Порошенко уволил главу внешней разведки Украины.
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