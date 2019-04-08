Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации

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Президент Украины Пётр Порошенко отстранил от должности исполняющего обязанности главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, назначив исполняющим обязанности председателя Сергея Паращенко.
Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации
  • © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Ранее Порошенко освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией Валерия Бондаря.

14 марта Порошенко уволил главу внешней разведки Украины.

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