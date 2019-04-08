Губернатор Одесской области отказался покидать пост

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать свой пост, несмотря на указ украинского лидера Петра Порошенко о снятии его с должности, информирует УНИАН.

«Очень странный документ, который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины», — заявил Степанов.

Он также подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Я отказался», — заявил Степанов.

По его словам, он как исполнял обязанности, так и продолжает исполнять.

Ранее Порошенко отстранил от должности Степанова. На пост главы области он назначил Сергея Паращенко.

В начале апреля стало известно, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на фоне расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.