Губернатор Херсонской области подал в отставку из-за убийства Гандзюк
Как информирует Интерфакс-Украина, соответствующее заявление об увольнении, написанное Гордеевым 5 апреля, обнародовал в соцсетях депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский.
По его словам, соответствующее решение Гордеевым было принято «ради общественного спокойствия и Украины».
«Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения — нужно дать возможность следствию прозрачно и чётко выявить все обстоятельства ужасного убийства», — добавил Спиваковский.
Также депутат сообщил, что Гордеев планирует пройти проверку на полиграфе.
В феврале Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.