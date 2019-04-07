Губернатор Херсонской области подал в отставку из-за убийства Гандзюк

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на фоне расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Как информирует Интерфакс-Украина, соответствующее заявление об увольнении, написанное Гордеевым 5 апреля, обнародовал в соцсетях депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский.

По его словам, соответствующее решение Гордеевым было принято «ради общественного спокойствия и Украины».

«Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения — нужно дать возможность следствию прозрачно и чётко выявить все обстоятельства ужасного убийства», — добавил Спиваковский.

Также депутат сообщил, что Гордеев планирует пройти проверку на полиграфе.

В феврале Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.