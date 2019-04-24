В Раде прокомментировали отставки украинских губернаторов

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, экс-кандидат в президенты страны, прокомментировал отставки украинских губернаторов.
В Раде прокомментировали отставки украинских губернаторов
  • Reuters

Как он отметил на своей странице в Facebook, уход высокопоставленных чиновников со своих постов на фоне поражения президента Украины Петра Порошенко на выборах показывает, что они никогда не работали на благо украинцев.

«Кстати говоря, стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну. Только на режим», — написал он.

Ранее несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили о намерении уйти в отставку. В частности, такое желание изъявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

О решении уйти в отставку заявил также начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить