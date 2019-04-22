Председатель Львовской обладминистрации заявил об уходе в отставку

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Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с занимаемой должности. Об этом пишут «Украинские новости».
Председатель Львовской обладминистрации заявил об уходе в отставку
  • Reuters

«Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом», —цитирует агентство Синютку.

Ранее сообщалось, что во втором туре президентских выборов на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский — после обработки более 95% протоколов он набирает 73,16% голосов. У его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко — 24,50%. Как отмечает ЦИК страны, Зеленский одерживает победу над Порошенко во всех регионах, кроме Львовской области.

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