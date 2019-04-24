Глава полиции Одесской области Украины решил уйти в отставку

Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин принял решение уйти в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает «Громадське».

«Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждёт рассмотрения. Я так для себя решил», — сказал он.

При этом Головин отказался отвечать на вопрос, связано ли данное решение со сменой власти после выборов президента страны.

Ранее ряд высокопоставленных украинских чиновников заявили о намерении уйти в отставку. В частности, такое желание изъявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.