Глава полиции Одесской области Украины решил уйти в отставку
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Об этом сообщает «Громадське».
«Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждёт рассмотрения. Я так для себя решил», — сказал он.
При этом Головин отказался отвечать на вопрос, связано ли данное решение со сменой власти после выборов президента страны.
Ранее ряд высокопоставленных украинских чиновников заявили о намерении уйти в отставку. В частности, такое желание изъявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.