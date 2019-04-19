«Слишком поздно выправлять рейтинг»: Порошенко теряет властные рычаги в преддверии второго тура президентских выборов

Пётр Порошенко подходит ко второму туру выборов с серьёзным отставанием от Владимира Зеленского по рейтингам, которое за последние недели только увеличивалось. До дня голосования осталось чуть больше суток, однако действующий президент уже начал терять рычаги власти, отмечают эксперты. Так, накануне суд удовлетворил иск противника Порошенко — олигарха Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию «ПриватБанка», а незадолго до этого выпустил на свободу депутата Надежду Савченко, активно критиковавшую президента. Порошенко принимает меры, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу, однако ему это уже вряд ли удастся, считают политологи.

До второго тура президентских выборов на Украине остаётся чуть больше суток, однако действующий глава страны Пётр Порошенко значительно отстаёт по рейтингам от шоумена Владимира Зеленского. Согласно опросам, за него готовы проголосовать всего 27% респондентов, в то время как за Зеленского — 73%.

Порошенко не только не удалось сократить разрыв, напротив, за последние недели он ещё больше отстал от своего соперника. Подчеркнём, что, согласно опросу, опубликованному социологической группой «Рейтинг» 11 апреля, перевес Зеленского составлял 37%: за него готовы были проголосовать 61% респондентов, за Порошенко — 24%.

Отчасти этому способствовала неумелая пиар-компания, развёрнутая штабом Порошенко. Политтехнологи президента совершили немало крупных ошибок, считают опрошенные RT эксперты. Так, по их словам, украинцев возмутили билборды, на которых в качестве оппонента Порошенко был изображён не Зеленский, а российский президент Владимир Путин. Команда действующего президента надеялась донести мысль о том, что он — единственный кандидат, не готовый к сотрудничеству с Россией, но получила обратный эффект и лавину критики в свой адрес.

Напомним, в первом туре голосования Пётр Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей, а Владимир Зеленский — 30,24%. Второй тур назначен на 21 апреля, и шансов на победу у нынешнего главы государства практически не осталось, полагают эксперты.

В этих условиях Порошенко постепенно начинает терять властные рычаги. Как отмечают политологи, его перестают воспринимать как лидера политические, судебные и финансовые круги Украины, элита отворачивается от президента, спешно подстраиваясь под приход к власти новой фигуры.

Так, 8 апреля глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался подчиняться приказу президента Украины и покидать свой пост, обвинив главу государства в превышении полномочий.

Также по теме «Неудобна для всех»: на Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко В ночь с 15 на 16 апреля депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в организации терактов, попытке вооружённого захвата...

Затем в ночь на 16 апреля Броварский межрайонный суд освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, поскольку срок предыдущего постановления об избрании для них меры пресечения истёк, а для вынесения нового решения не нашлось судей. Напомним, Савченко и Рубан были арестованы СБУ в марте 2018 года по обвинению в намерении устроить серию взрывов в здании Верховной рады и осуществить государственный переворот.

Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, освобождение стало возможно из-за нежелания отдельных представителей судейского сообщества выполнять свою работу. В основе этого саботажа лежат политические мотивы, уверены эксперты, так как уголовное преследование Савченко было организовано администрацией Порошенко, которого она активно критиковала.

Но наиболее серьёзным ударом для Порошенко стало решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск противника Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, о признании национализации «ПриватБанка» незаконной.

Бунт против Порошенко

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин считает, что решение Окружного административного суда Киева, как и ситуацию с освобождением Савченко, можно расценивать как бунт, поднявшийся против Петра Порошенко в элитах.

За годы президентства Порошенко не смог монополизировать все ветви власти, например судебную и медийную; к нему также не очень хорошо относятся представители бизнеса, различных корпоративных, силовых и общественных групп, отметил эксперт.

«Значительная часть бизнес-кругов, а также часть правовой системы испытывает к Порошенко ненависть. Они до определённого момента терпели, сцепив зубы, но, когда все поняли, что его время уходит, эти круги тоже восстали. Сейчас началось восстание внутренних элит. Даже тех, кто прежде обслуживал Порошенко и его интересы», — пояснил Соскин в интервью RT.

По его словам, решение суда по «ПриватБанку» может стать прецедентом и для других похожих дел.

«Порошенко сейчас в политическом смысле просто бьётся в агонии, но нельзя не признать, что он был мощнейшим «хищником». Он думает, что силовые структуры ему ещё подчиняются, но сомнительно, что они будут в действительности выполнять его указания», — подчеркнул Соскин.

«Может сломать финансовую систему Украины»

Решение о национализации «ПриватБанка» украинский кабмин принял в декабре 2016 года. К этому правительство призвали Национальный банк Украины (НБУ) и акционеры финансового учреждения. Власти объяснили свои действия заботой о стабильности финансовой системы Украины, так как банкротство такого крупного банка нанесло бы по ней колоссальный удар.

К тому моменту на «ПриватБанк» приходился 21% всех активов банковской системы страны, 36% вкладов физических лиц, половина выданных пластиковых карт и 61% банкоматов. Однако в балансе кредитной организации тогда образовалась брешь в размере более $5 млрд, из-за чего он был признан неплатёжеспособным по решению НБУ. После национализации государство докапитализировало финансовое учреждение на эту сумму, выпустив специальный заём.

Также по теме «Финансирование свержения Порошенко»: что стоит за судебными исками против Коломойского Высокий суд Лондона санкционировал арест активов Игоря Коломойского и других представителей руководства украинского «Приватбанка» на...

При этом, как заявили в Нацбанке Украины, крупнейший акционер «ПриватБанка» Игорь Коломойский успел вывести значительные средства из банка до решения о его национализации через кредитование аффилированных структур.

Сам Коломойский считает, что мотивом для национализации было приобретение акций телеканала «1+1», которые якобы находились в залоге у «ПриватБанка». Однако Порошенко так и не удалось завладеть телеканалом, заявил бизнесмен.

В связи с этим он утверждал, что национализация банка была проведена незаконно, и подал ряд судебных исков с требованием возместить понесённые убытки. Олигарх считает, что государство обязано выплатить ему порядка $2 млрд.

Сегодня «ПриватБанк» занимает первое место среди украинских банков по объёмам активов. В связи с этим, по мнению аналитиков, его приватизация и выплата компенсации Коломойскому могут нанести серьёзный ущерб украинской экономике.

«Объективно для Украины выплата таких сумм, как $2 млрд, может привести к техническому дефолту и сломать финансовую систему страны», — пояснил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Не можем допустить такого сценария»

Комментируя решение суда, Игорь Коломойский предложил Петру Порошенко публично извиниться за национализацию банка.

«Судебное решение — это судебное решение. Пусть Порошенко публично признает свою ошибку. Пусть скажет, что национализация — это ошибка», — приводит издание «Экономическая правда» слова предпринимателя.

Однако нынешний президент Украины после решения суда развил активную деятельность. 18 апреля он на экстренном заседании СНБО обратился к Генпрокуратуре и СБУ с просьбой изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева. Именно они накануне признали незаконной национализацию «ПриватБанка». Порошенко назвал такой вердикт «неправосудным».

Одновременно с этим Минюст Украины получил приказ «перезапустить» Окружной административный суд Киева, чтобы он «наконец прошёл судебную реформу».

Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Кроме того, во время экстренного заседания СНБО Порошенко поручил НБУ обеспечить бесперебойную работу всех отделений этой финансовой структуры.

МИД Украины должен поставить в известность о ситуации вокруг «ПриватБанка» и зарубежных партнёров — Всемирный банк, МВФ, США и Евросоюз, чтобы разъяснить им «мотивации бывших акционеров» кредитной организации, распорядился глава государства.

Минфину, в свою очередь, поручено изучить все риски, связанные с судебным решением.

Также по теме «Надеется на победу Зеленского»: что стоит за «пророссийской» риторикой украинского олигарха Игоря Коломойского Украинский предприниматель Игорь Коломойский, объявленный СК РФ в международный розыск, возложил вину за инцидент в Керченском проливе...

«Мы точно не можем допустить такого развития сценария», — приводит слова Порошенко издание «ТСН».

В НБУ уже заявили, что Коломойский не может претендовать на компенсацию, так как не сможет доказать в суде факт нанесения ему финансового ущерба. С таким заявлением выступила на брифинге глава украинского ЦБ Екатерина Рожкова. Она напомнила, что на момент признания банка неплатёжеспособным капитал учреждения был отрицательным и государство само понесло убытки, закрывая эти финансовые бреши.

Игорь Коломойский, в свою очередь, пригрозил обнародовать детали неких негласных договорённостей о национализации «ПриватБанка» в случае поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

«Это были договорённости, где кто-то спокойно уходит, кто-то не трогает власть, кто-то ведёт себя лояльно, а кто-то не создаёт проблем в бизнесе», — заявил олигарх, добавив, что сам факт заключения таких соглашений для власти неприемлем.

«Президент в скафандре»

Сейчас Пётр Порошенко старается развернуть историю с решением суда по «ПриватБанку» в свою пользу, отмечают собеседники RT. Попытки Коломойского отсудить у государства $2 млрд преподносятся командой Порошенко как удар по Украине. Президент старается обернуть ситуацию к собственной выгоде, хотя изначально решение суда направлено против него, отмечают эксперты.

Владимир Зеленский считается протеже Игоря Коломойского, поэтому Порошенко одновременно старается таким образом повлиять на предвыборный рейтинг своего политического соперника, полагают политологи.

Однако, требуя от Генпрокуратуры и СБУ найти основания для уголовных дел против судей, Порошенко сам себя дискредитирует, подчеркнул Денис Денисов.

«Интересно, что Порошенко уже сам «вынес приговор», назвав решение суда незаконным. Вообще, самая большая проблема для Украины заключается в том, что её судебная система ориентирована на политическое руководство. Когда приходит новый президент, суды начинают штамповать решения, исходя из его видения ситуации», — пояснил эксперт в интервью RT.

Но для Порошенко эта история всё равно уже не станет политическим козырем — сейчас слишком поздно что-то предпринимать для выправления рейтинга, считает Денис Денисов.

Похожей точки зрения придерживается и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сейчас Порошенко и его команда делают упор на угрозу дефолта, девальвацию гривны, обвиняя в этом Коломойского и, соответственно, Зеленского. Но, во-первых, поручение президента возбудить дела против судей выглядит как незаконное вмешательство в работу судебной ветви власти. Во-вторых, вся эта ситуация настораживает украинцев. Порошенко — «президент в скафандре», который не слушает общество. Нельзя сказать, что население верит Зеленскому, просто на фоне Порошенко он выглядит меньшим злом», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.