RT покажет дебаты Порошенко и Зеленского

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Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и действующего лидера страны Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля.
RT покажет дебаты Порошенко и Зеленского

    Трансляция мероприятия на стадионе «Олимпийский» в Киеве с переводом будет вестись в пятницу, 19 апреля, с 19:00 мск на сайте RT на русском.

    Кроме того, в 21:00 мск видеоагентство покажет выступление Порошенко в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Трансляция также будет вестись на сайте RT на русском.

    По данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», 52% респондентов заявили о намерении проголосовать во втором туре выборов главы государства за Зеленского, 19% — за Порошенко.

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