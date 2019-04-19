RT покажет дебаты Порошенко и Зеленского

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и действующего лидера страны Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля.

Трансляция мероприятия на стадионе «Олимпийский» в Киеве с переводом будет вестись в пятницу, 19 апреля, с 19:00 мск на сайте RT на русском.

Кроме того, в 21:00 мск видеоагентство покажет выступление Порошенко в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Трансляция также будет вестись на сайте RT на русском.

По данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», 52% респондентов заявили о намерении проголосовать во втором туре выборов главы государства за Зеленского, 19% — за Порошенко.