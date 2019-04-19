Порошенко дал обещание «достучаться до избирателя» любыми способами
- Reuters
При этом он выразил сожаление в связи с тем, что мало общался с гражданами страны во время нахождения у власти.
«Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет... Понимаю, что мало с вами говорил — я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами», — уточнил он.
Кроме того, Порошенко пообещал «бороться за Украину» и не сдаваться в преддверии второго тура голосования на выборах президента страны.
Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали предвыборную агитацию Петра Порошенко «библиотекой чёрного пиара».