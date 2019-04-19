Порошенко дал обещание «достучаться до избирателя» любыми способами

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Действующий лидер Украины Пётр Порошенко в ролике, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, заявил, что намерен «достучаться до избирателя» всеми доступными средствами.
Порошенко дал обещание «достучаться до избирателя» любыми способами
  • Reuters

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что мало общался с гражданами страны во время нахождения у власти. 

«Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет... Понимаю, что мало с вами говорил — я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами», — уточнил он.

Кроме того, Порошенко пообещал «бороться за Украину» и не сдаваться в преддверии второго тура голосования на выборах президента страны.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали предвыборную агитацию Петра Порошенко «библиотекой чёрного пиара».

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