В штабе Зеленского назвали агитацию Порошенко «библиотекой чёрного пиара»

Короткая ссылка
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали предвыборную агитацию действующего лидера страны Петра Порошенко «библиотекой чёрного пиара».
В штабе Зеленского назвали агитацию Порошенко «библиотекой чёрного пиара»
  • Reuters

«Пётр Алексеевич создал свою собственную библиотеку чёрного пиара и опубликовал у себя на канале (в Telegram. — RT)», — отметили в штабе шоумена.

Представители кандидата выложили копии листовок, в тексте которых Зеленского представляют в том числе наркоманом, пророссийским реваншистом.

Штаб Зеленского считает публикацию материалов «последним симптомом падения диктатора».

Ранее Порошенко призвал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить