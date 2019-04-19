В штабе Зеленского назвали агитацию Порошенко «библиотекой чёрного пиара»
- Reuters
«Пётр Алексеевич создал свою собственную библиотеку чёрного пиара и опубликовал у себя на канале (в Telegram. — RT)», — отметили в штабе шоумена.
Представители кандидата выложили копии листовок, в тексте которых Зеленского представляют в том числе наркоманом, пророссийским реваншистом.
Штаб Зеленского считает публикацию материалов «последним симптомом падения диктатора».
Ранее Порошенко призвал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам».