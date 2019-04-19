Порошенко призвал нанести удар по «реваншистам»

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Президент Украины Пётр Порошенко в последний день агитации перед выборами главы государства призвал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам». Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Порошенко призвал нанести удар по «реваншистам»
  • © Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Друзья, максимальная мобилизация на пятницу! У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов», — говорится в сообщении.

Порошенко попросил своих сторонников в течение дня клеить и раздавать листовки, общаться с людьми, мотивировать их прийти на избирательные участки и проголосовать «за Украину, а не Малороссию».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Конкурентом Порошенко является шоумен Владимир Зеленский, ставший лидером в первом туре. 

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдут дебаты кандидатов. По словам организаторов мероприятия, реализованы все билеты

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