Порошенко призвал нанести удар по «реваншистам»

Президент Украины Пётр Порошенко в последний день агитации перед выборами главы государства призвал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам». Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Друзья, максимальная мобилизация на пятницу! У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов», — говорится в сообщении.

Порошенко попросил своих сторонников в течение дня клеить и раздавать листовки, общаться с людьми, мотивировать их прийти на избирательные участки и проголосовать «за Украину, а не Малороссию».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Конкурентом Порошенко является шоумен Владимир Зеленский, ставший лидером в первом туре.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдут дебаты кандидатов. По словам организаторов мероприятия, реализованы все билеты.