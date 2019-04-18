На дебаты Зеленского и Порошенко реализованы все билеты

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На дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в НСК «Олимпийский» в Киеве реализованы все билеты. 
На дебаты Зеленского и Порошенко реализованы все билеты
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте debaty2019.org.ua. 

«К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!» — говорится в сообщении.

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

Министерство внутренних дел Украины прогнозирует, что дебаты кандидатов на пост президента страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве посетят около 60 тыс. человек.

Планируется, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00 по киевскому времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли российский лидер Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины, однако отметил, что сам хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».

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