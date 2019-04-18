Песков прогнозирует «любопытное зрелище» на дебатах в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли российский лидер Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, однако отметил, что сам хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».

«Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь. Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин смотреть дебаты.

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

Планируется, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00 по киевскому времени.

Министерство внутренних дел Украины прогнозирует, что дебаты посетят около 60 тыс. человек.