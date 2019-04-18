Песков прогнозирует «любопытное зрелище» на дебатах в Киеве
- РИА Новости
«Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь. Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин смотреть дебаты.
Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.
Планируется, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00 по киевскому времени.
Министерство внутренних дел Украины прогнозирует, что дебаты посетят около 60 тыс. человек.