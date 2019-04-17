Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
- РИА Новости
Об этом говорится на странице штаба Порошенко в Facebook.
«Начало дебатов — в 19:00. Рамки (металлоискателей на стадионе. — RT) будут открыты с 16:30», — указывается в сообщении.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Также сообщалось, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.