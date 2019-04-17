Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.

Об этом говорится на странице штаба Порошенко в Facebook.

«Начало дебатов — в 19:00. Рамки (металлоискателей на стадионе. — RT) будут открыты с 16:30», — указывается в сообщении.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Также сообщалось, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».

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