Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Короткая ссылка
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице штаба Порошенко в Facebook.

«Начало дебатов — в 19:00. Рамки (металлоискателей на стадионе. — RT) будут открыты с 16:30», — указывается в сообщении.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Также сообщалось, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить