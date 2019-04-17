МВД Украины ожидает до 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского

Министерство внутренних дел Украины прогнозирует, что дебаты кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве посетят около 60 тысяч человек. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

«Мы ожидаем на эти дебаты до 60 тысяч человек, граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов. Эта ситуация достаточно напряжённая и требует большого внимания к безопасности», — цитирует министра телеканал «112 Украина».

По его словам, ввиду разночтений в работах каждого из штабов их представителей пригласили в МВД 17 апреля, чтобы прийти к окончательному решению.

Аваков также проинформировал, что за порядком на стадионе и вокруг него будут следить около 10 тысяч силовиков.

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

Планируется, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.