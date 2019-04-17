Эксперт прокомментировал отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии 9—14 апреля и показавшего отрыв шоумена Владимира Зеленского от президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.

«По большому счёту, голосуют за Зеленского только ради того, чтобы не достались голоса Порошенко. Последний стал большим разочарованием для части граждан», — заявил эксперт.

Как отметил Бондаренко, Порошенко сделал много ошибок, потерял некоторых избирателей, симпатизировавших ему в 2014 году.

Эксперт прогнозирует, что Зеленский в случае своей победы также может стать «очень большим разочарованием» для украинцев, поскольку в настоящее время каждый его сторонник хочет верить, что шоумен будет отражать именно его надежды и чаяния.

Ранее в Госдуме объяснили отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил словесную перепалку Порошенко и Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».