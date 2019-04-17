Эксперт прокомментировал отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса
- Reuters
«По большому счёту, голосуют за Зеленского только ради того, чтобы не достались голоса Порошенко. Последний стал большим разочарованием для части граждан», — заявил эксперт.
Как отметил Бондаренко, Порошенко сделал много ошибок, потерял некоторых избирателей, симпатизировавших ему в 2014 году.
Эксперт прогнозирует, что Зеленский в случае своей победы также может стать «очень большим разочарованием» для украинцев, поскольку в настоящее время каждый его сторонник хочет верить, что шоумен будет отражать именно его надежды и чаяния.
Ранее в Госдуме объяснили отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил словесную перепалку Порошенко и Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».