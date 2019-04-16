В Госдуме объяснили отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9—14 апреля.

«В деле Зеленского решающим фактором является новизна лица — человек, который не был замешан в каких-либо коррупционных скандалах и в дружбе с одиозными украинскими политиками, явно обладает большими симпатиями у населения, чем политики «старой формации», — отметил Бальбек.

Он добавил, что хотя Зеленский чётко заявил, что не собирается вести переговоры с Россией, это может оказаться «лишь предвыборным пиаром», чтобы «перетянуть на свою сторону радикально настроенную часть украинского населения».

По словам депутата, проводить переговоры с Россией всё равно придётся. При этом он добавил, что «крымский вопрос закрыт», а вот «донбасский узел может быть разрублен».

«Это зависит от политической воли Украины и невмешательства Запада. И та часть украинцев, которая ждёт от нового президента улучшения отношений с официальной Москвой, очень на это надеется», — заключил парламентарий.

Ранее опрос показал отрыв шоумена Владимира Зеленского от президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.

Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.