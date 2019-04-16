Эксперт оценил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9—14 апреля.

«Самое простое объяснение: все устали от Порошенко. Уже кто-нибудь, но только не Порошенко. Зеленский — человек новый, человек, несомненно, неглупый, да, без опыта политической деятельности... Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?» — отметил Почта.

По мнению эксперта, украинцы устали и от Юлии Тимошенко, а Юрий Бойко, как отметил аналитик, «не сумел убедить основную массу избирателей в своей полезности».

«Зеленский остаётся главным претендентом», — заключил он.

Ранее опрос показал отрыв шоумена Владимира Зеленского от президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.

Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.

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