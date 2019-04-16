Эксперт оценил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса
«Самое простое объяснение: все устали от Порошенко. Уже кто-нибудь, но только не Порошенко. Зеленский — человек новый, человек, несомненно, неглупый, да, без опыта политической деятельности... Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?» — отметил Почта.
По мнению эксперта, украинцы устали и от Юлии Тимошенко, а Юрий Бойко, как отметил аналитик, «не сумел убедить основную массу избирателей в своей полезности».
«Зеленский остаётся главным претендентом», — заключил он.
Ранее опрос показал отрыв шоумена Владимира Зеленского от президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.
Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.