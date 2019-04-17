Эксперт оценил предвыборные дебаты на Украине

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил предвыборные дебаты на Украине.

«Это клоунада в чистом виде. Уже даже не смешно», — заявил он.

По его мнению, украинская политика взяла карнавальность, свойственную Латинской Америке, и вывела её на новую высоту.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии 9—14 апреля и показавшего отрыв шоумена Владимира Зеленского от президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.