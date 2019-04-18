Опрос: Зеленский лидирует во втором туре выборов

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Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередной опрос, который показал шансы на победу кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко во втором туре выборов.
Опрос: Зеленский лидирует во втором туре выборов
  • Reuters

Как указывается на сайте организации, среди всех опрошенных 52% респондентов заявили о намерении проголосовать за Зеленского, 19% — за Порошенко, ещё 19% указали, что пока не определились с выбором, а 10% отметили, что не планируют голосовать во втором туре выборов.

В группе тех, кто рассказал о планах пойти на выборы, 58% заявили о желании отдать голос за Зеленского, 22% сказали, что выберут Порошенко, а ещё 20% указали, что ещё не определились со своим кандидатом.

Вместе с этим уточняется, что среди опрошенных людей, которые заявили об однозначном намерении проголосовать и определились с выбором, 73% высказали свою поддержку Зеленскому и 27% — Порошенко.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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