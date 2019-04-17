Царёв оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе

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Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
Царёв оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе
  • Reuters

«Я не думаю, что у Зеленского есть какой-то чёткий разработанный план. Он не политик и не занимался этим», — заявил Царёв.

В любом случае, отметил он, шанс на выполнение Минских соглашений и, как следствие, завершение конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с нынешним главой государства Петром Порошенко.

Ранее опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов.

Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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