«Обуза для Европы»: почему в ЕС требуют аудита финансовой помощи Украине

ЕС должен провести аудит всей финансовой помощи, которую союз предоставил Украине на протяжении последних пяти лет. Об этом заявил депутат итальянского парламента Маттео Бьянки. По его словам, Италия будет требовать от Евросоюза проведения тщательной проверки, поскольку речь идёт о весьма внушительной сумме — около €13 млрд. При этом в Европе уже не раз говорили о том, что Киев не выполняет условия, на которых ему выделяются средства, особенно в сфере противодействия коррупции. Эксперты считают, что европейские государства попросту устали от бесконечных вложений в страну, от которой ничего не получают взамен.

Необходимо провести аудит всей финансовой помощи Евросоюза, выделенной Украине за последние пять лет. Об этом завил Маттео Бьянки — депутат парламента Италии от партии «Лига», который также является наблюдателем от ОБСЕ на выборах президента Украины.

«В ближайшие недели, прямо сейчас, мы будем требовать у руководства ЕС аудита всех денег, перечисленных на помощь вашей стране. Речь о почти €13 млрд за последние годы... Поэтому у нас будет очень чёткое требование: ответьте, как именно Украиной были потрачены деньги из европейской помощи», — приводит его слова украинское издание «Вести».

В случае неправомерного использования средств, полученных от ЕС, виновные должны быть найдены и наказаны, добавил Бьянки.

Украина и Евросоюз в сентябре 2018 года подписали соглашение, касающееся четвертой программы макрофинансовой помощи стране общим объёмом €1 млрд. Средства выделяются в обмен на выполнение Украиной определённых условий. В декабре 2018 года Евросоюз перечислил Украине первый транш в размере €500 млн.

В странах ЕС давно уже должен был бы возникнуть вопрос о том, куда потрачены деньги, считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Странно, что этот вопрос возник в Италии, которая меньше всего была втянута в финансирование киевских властей. Если вопрос аудита возникнет и в таких странах, как Нидерланды, Германия, Бельгия, политические элиты которых принимали активное участие в раскачивание ситуации на Майдане, тогда вопрос решаться будет серьёзно», — отметил эксперт в беседе с RT.

Условия помощи

В обмен на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза украинская сторона обещала выполнить ряд условий по стабилизации украинской государственности, в частности провести ряд антикоррупционных и других реформ. В феврале 2019 года глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила журналистам, что её ведомство работает над выполнением требований ЕС с целью привлечения второго транша макрофинансовой помощи объёмом €500 млн весной.

«Мы работаем над выполнением условий. Но в конце марта — начале апреля это реалистично (привлечение второго транша. — RT)», — приводит её слова Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд

Reuters

© Yuri Gripas/File

Как сказала Маркарова, для выполнения условий Евросоюза Украине в ближайшее время необходимо принять два законопроекта, касающиеся реформы таможенной службы.

Новый транш на Украину пока не поступил, зато в начале марта стало известно, что его выделение может оказаться под угрозой, так как Конституционный суд Украины упразднил закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Согласно его положениям, государственные чиновники должны были подтверждать законность приобретения своих активов. Международная организация Transparency International, комментируя решение КС Украины, подчеркнула, что отмена этого закона нарушает соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом, что может привести к заморозке дальнейших траншей.

«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», — заявили тогда в организации.

Представители действующего на территории страны проекта Евросоюза «Антикоррупционная инициатива Европейского союза на Украине» (EUACI) также раскритиковали решение украинского Конституционного суда. А представители стран G7 и Всемирного банка назвали его «поражением в борьбе с коррупцией на Украине».

Источники «дохода»

Кроме макрофинансирования, Украина регулярно получает и другую помощь от ЕС. К примеру, в декабре 2018 года Киев и Брюссель подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества, в рамках которого украинской стороне было выделено €37 млн для реализации соглашения об ассоциации. Эти средства предназначались для помощи украинским учреждениям «в укреплении уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод».

В январе 2019 года Пётр Порошенко в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья. И это увеличение было одобрено в марте — Евросоюз согласился предоставить €50 млн помощи на специальный проект, который связан с поддержкой безопасности Азовского побережья Украины, в частности, Мариуполя и Бердянска.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Кроме того, в начале марта Минфин Украины сообщил, что Киев получил очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития МБРР. Кредит предоставлен двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения четыре года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения десять лет.

«28 февраля Украина привлекла кредит в размере €529 млн, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в конце декабря 2018 года Deutsche Bank уже предоставлял Украине кредит почти на €350 млн под гарантии МБРР.

Предвыборное нюансы

Как подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, заявления о необходимости контроля и использования европейских финансов на Украине станут ещё одним аргументом против действующего президента на предстоящем втором туре выборов.

«Сейчас администрация Порошенко больше озабочена тем, куда ей деться после выборов. И подобные заявления о необходимости аудита со стороны европейских политиков могут сработать не в пользу Порошенко», — отметил эксперт.

Кроме того, напомнил Оленченко, перед президентскими выборами Конституционный суд Украины принял решение закрыть 300 коррупционных дел о незаконном расходовании денег. Это также крайне негативно влияет на рейтинг Петра Порошенко, считает эксперт.

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Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. Согласно результатам ряда опросов общественного мнения, рейтинг действующего президента Петра Порошенко значительно ниже, чем у Владимира Зеленского. Так, по данным опроса Киевского международного института социологии, за шоумена свои голоса готовы отдать 72,2% опрошенных, тогда как за Порошенко — лишь 25,4%.

В свою очередь, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 52% избирателей собираются голосовать за Зеленского, и 19% — за Порошенко. Ещё 19% не определились с выбором, а 10% вообще не планируют голосовать.

Смена администрации в Киеве вряд ли успокоит европейских политиков, которые хотят знать, на что пошли многомиллиардные транши из бюджетов их стран, отмечает Владимир Оленченко. По его словам, ЕС попросту устал от финансирования украинских властей.

«Евросоюз устал от страны, в которую всё время вкладывает деньги и от которой не получает отдачи. Украина — крупная страна с большим аппетитом, которая стала ещё одной обузой для Европы», — заключил эксперт.