«Неудобна для всех»: на Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

В ночь с 15 на 16 апреля депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в организации терактов, попытке вооружённого захвата власти и покушении на руководство Украины, была освобождена в зале суда. В ходе слушания она поддержала кандидата в президенты Владимира Зеленского — произнесла речь, в которой обещала помочь шоумену занять главный пост страны. По мнению экспертов, Савченко вряд ли способна сильно повлиять на исход выборов. При этом аналитики считают, что она может использовать противостояние Зеленского и Порошенко, чтобы напомнить о себе и вернуться в большую политику.

В ночь на 16 апреля истекла мера пресечения Надежде Савченко и Владимиру Рубану. Они были выпущены из-под стражи в зале суда.

«Я захожу в этот зал как свободный человек... Я показала, как бороться... Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу», — сказала Надежда Савченко и поблагодарила всех, кто её поддерживал.

В перерыве заседания межрайонного суда города Бровары Киевской области, который решал, продлевать ли ей на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей, Надежда Савченко высказалась в поддержку Зеленского. Она обвинила президента Петра Порошенко в том, что тот умышленно уклоняется от дебатов, чтобы не дать своему оппоненту высказать свою точку зрения.

«Мне как сознательному гражданину досадно, что не услышу позицию Зеленского, но позицию его представителей, которых он уполномочил выступать от команды Зе, я слышу. Я не считаю, что среди них есть люди глупые и недумающие. Я слышу молодых и довольно грамотных, образованных людей. В принципе, я не против, чтобы такая команда была на Украине вместо той команды, которая есть сейчас. С нашей помощью», — сказала Савченко.

По её мнению, Порошенко специально хотел провести дебаты 14 апреля, «чтобы иметь неделю времени для поливания грязью своего оппонента». Савченко считает, что на дебаты 19 апреля, которые предлагает Зеленский, украинский президент не придёт.

«Потому что, когда они сойдутся с Зеленским, я полагаю, что Зеленский вовсе не окажется такой марионеткой, о которой привык говорить Порошенко», — утверждает она.

Ранее в своём Facebook Савченко прокомментировала мероприятие на стадионе «Олимпийский» 14 апреля, в котором участвовал только действующий президент Украины. Она назвала эти «дебаты» «смешными».

РИА Новости

Напомним, что депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, ранее занимавшийся обменом пленных между Украиной и ДНР, были арестованы СБУ в марте 2018 году. Их обвинили в намерении устроить серию взрывов в здании Верховной рады и устроить государственный переворот.

Главным доказательством в деле стала видеозапись разговора Савченко и Рубана с украинскими спецназовцами, которые, как выяснилось впоследствии, сотрудничали с СБУ. Видеозапись генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал в Верховной раде. Савченко и Рубан отрицают свою вину и утверждают, что стали жертвами провокации украинских спецслужб.

Линия защиты

Эксперты высказывают разные версии, почему Савченко поддержала Зеленского. По одной из них, она могла всего лишь следовать линии защиты: затянуть процесс до смены власти в стране в расчёте на то, что новый президент объявит ей амнистию.

Адвокат подсудимой Валентин Рыбин опубликовал в СМИ открытое письмо Зеленскому. Он призвал его в случае избрания президентом объявить амнистию «всем участникам гражданского противостояния 2014—2019 годов», провести обмен пленными и закрыть уголовное дело Савченко и Рубана.

«Освободите их и поручите им эту непростую и важную миссию по возвращению из плена детей Украины. А жёны и матери Украины благословят Вас!» — написал Рыбин.

РИА Новости

«Зеленский, если станет президентом, вполне может предпринять усилия по освобождению Савченко. Он не может не понимать: её дело сфальсифицировано. Причём, совершенно очевидно, что Порошенко, как минимум, дал согласие на эту фальсификацию», — сказал в беседе с RT директор Киевского института политических исследований Михаил Погребинский.

Однако член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не исключает, что Зеленский не будет освобождать Савченко, так как не увидит в этом какого-либо политического интереса.

«Саму Савченко можно понять: её посадил в тюрьму Порошенко, и, естественно, она озлоблена на него больше всего, поэтому готова агитировать за противника действующего украинского президента», — сказал в беседе с RT Безпалько.

Но при этом, отмечает эксперт, преимущество Зеленского над Порошенко и так велико: он по всем опросам выиграет во втором туре. В дальнейшем поддержка Савченко может даже навредить, считает эксперт. Савченко, как подчёркивает Безпалько, «неудобна для всех политических сил, поэтому вряд ли будет играть большую роль в украинской политике».

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Эксперт напомнил, что 2016 году Савченко, вернувшись из России, где её осудили за причастность к убийству российских журналистов, была награждена указом Порошенко звездой Героя Украины, стала народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко, а украинские политические партии соревновались между собой за то, чтобы включить её в свои ряды. Однако очень скоро она разругалась со всеми, говорит Безпалько.

«Сначала она играла роль антирусского тарана для дискредитации России, потом роль рекламной картинки для Тимошенко и Порошенко, а потом о ней все забыли. А сейчас использовать её для информационной борьбы не имеет никакого смысла, это не принесёт большого эффекта», — полагает Безпалько.

При этом эксперт отдаёт должное упорству Савченко, которая, даже находясь в тюрьме, пыталась выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Напомним, что ЦИК отказался её регистрировать.

С прицелом на парламент

Как считает Погребинский, поддерживая Зеленского и критикуя Порошенко, Савченко демонстрирует, что не уходит из политики и не отказывается от своих амбициозных планов. Возможно, она собирается принять участие в парламентских выборах осенью, считает эксперт.

«У Савченко нет рейтинга, ей нужно что-то сделать, чтобы привлечь к себе внимание как к политику. Этим она сейчас и занимается, поддерживая Зеленского», — говорит Погребинский.

Хотя у Савченко пока нет даже команды, эксперт не исключает, что к выборам в Верховную раду она сможет создать какую-то политическую организацию и в итоге проведёт её в парламент.

«Не следует забывать, что после президентских выборов политический ландшафт в стране поменяется. Что именно изменится, зависит от того, как поведёт себя Зеленский в случае избрания президентом. Может быть, он поведёт себя так, что у Савченко будет шанс», — отмечает Погребинский.