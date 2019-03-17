Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала ход президентской кампании в стране.
Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине
  • Reuters

Свои мысли она высказала в письме, которое было опубликовано на её странице в Facebook.

В частности, Савченко поделилась мнением о трёх кандидатах: действующем президенте страны Петре Порошенко, главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и шоумене Владимире Зеленском.

«Традиционно на каждых выборах именно Тимошенко лезет из кожи, чтобы стать президентом Украины. На этот раз нервозность бьёт Порошенко... И только Тимошенко в этот раз спокойная, как сама смерть. Держит образ благочестивой бабушки нации, потому что, видно, знает то, чего не знаем мы с вами, украинцы», — указала она.

Зеленский же, как отметила Савченко, легко заводит публику на концертах, но есть сомнения, что его электорат будет активен на выборах.

В целом, по её словам, в ходе наблюдения за поведением трёх кандидатов, лидирующих в опросах общественного мнения, «закрадывается мысль, не подсунут ли свинью».

«Порошенко — войну и очередное военное положение. Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко. Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей украинской нации», — заключила она.

В феврале сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на пост президента Надежду Савченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить