«Оппозиция ради оппозиции»: как Пётр Порошенко собирается остаться в большой политике

Пётр Порошенко заявил, что не планирует уходить из политики и намерен вернуть себе пост президента. Его партия готова бороться за попадание в Верховную раду на ближайших выборах. Соратники действующего украинского лидера способны создать в новом парламенте полноценную фракцию или примкнуть к коалиции, считают эксперты. В то же время они сомневаются, что партия Порошенко будет находиться в оппозиции по отношению к избранному президенту.

Пётр Порошенко собирается продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах.

«Совместно мы идём побеждать на парламентские выборы, вернёмся на Банковую улицу (здание администрации президента в Киеве. — RT) после следующих президентских выборов», — заявил он своим сторонникам 22 апреля.

Как ранее сообщил глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов, Блок Петра Порошенко примет участие в ближайших выборах в Верховную раду. Он выразил уверенность, что досрочного роспуска парламента не будет и голосование состоится, как предусмотрено законом, в октябре, передаёт РИА Новости.

Также Порошенко высказал намерение составить оппозицию Зеленскому.

«Я уйду из офиса президента. Но я не уйду из политики. Я буду бороться за Украину. Новый президент должен иметь сильную оппозицию. Страна от этого только выиграет», — написал Порошенко в своём Twitter 22 апреля.

Однако президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что Порошенко нужно в первую очередь думать о том, как остаться на свободе.

«Если к тому времени будет амнистия и Порошенко выйдет из тюрьмы, то всё возможно. На сегодня у него возможности что для попадания в Верховную раду, что для избрания в президенты нулевые», — заметил он.

Уголовные перспективы

Напомним, в ходе избирательной кампании Зеленский достаточно жёстко высказывался о своём оппоненте и не исключал, что тот отправится за решётку. Так, он угрожал Порошенко уголовным делом за якобы причастность к хищениям в компании «Укроборонпром».

«Кандидатов много, но один из них без сомнения сядет в тюрьму!» — отмечалось в феврале в Facebook команды Зеленского.

Однако, по мнению экспертов, не факт, что при новом президенте на Порошенко действительно заведут уголовное дело. Для начала Зеленскому нужно сменить силовиков, а для этого требуется санкция парламента. Но на сегодняшний день в Верховной раде его поддерживают только несколько человек из внефракционного объединения «За Зеленского», о создании которого перед вторым туром выборов заявил депутат Виталий Куприй.

При этом самая крупная парламентская фракция — у БПП. В неё входят 135 депутатов. Вместе с Народным фронтом (80 мандатов) она составляет парламентское большинство (всего в Раде 450 мест), без согласия которого президент не имеет права принимать ни одного значимого кадрового решения.

Пётр Порошенко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

© Gleb Garanich / Reuters

Расклад сил в парламенте может измениться после октябрьских выборов. Однако неизвестно, возбудят ли тогда против Порошенко уголовное дело, считают эксперты.

«Всё зависит от ряда обстоятельств, в первую очередь от того, есть ли у Порошенко договорённости с крупнейшими олигархами Украины, в частности с Игорем Коломойским, который, как считается, стоит за Зеленским», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

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По его мнению, у Порошенко есть шансы остаться и на свободе, и в политике, но для этого ему нужно пойти на некоторые уступки. Шагом в этом направлении, предполагает эксперт, является недавний вердикт Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации «ПриватБанка», который до 2016 года входил в бизнес-империю Коломойского.

Судьба Порошенко также во многом зависит от позиции США и стран ЕС, считают аналитики. Он всё ещё пользуется поддержкой части западных элит — это является одним из факторов, защищающих его от уголовного преследования, полагает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Но главное, на что надеется Порошенко, — это собственная бизнес-империя. Пока он остаётся крупнейшим олигархом Украины, его жизни и свободе ничто не угрожает. Могут быть уголовные дела против людей из его окружения, кто-то из них, возможно, сядет. Но не тронут самого Порошенко — при условии, естественно, если он и его команда смогут успешно защитить своё положение и активы. А чтобы обеспечить эту защиту, им жизненно необходимо политическое влияние», — сказал эксперт в беседе с RT.

Предвыборные расклады

Распределение мандатов в новой Раде будет во многом зависеть от того, когда пройдут парламентские выборы, отмечают эксперты. Избранный президент может дождаться октября или воспользоваться своим конституционным правом и распустить Верховную раду в ближайшее время.

«Если Зеленский решится на быстрый роспуск парламента и новые выборы, допустим, в мае, что, в принципе, в его интересах, то у Порошенко есть шанс создать в парламенте большую фракцию. Будет действовать эффект от его довольно сильной избирательной кампании. Если же выборы состоятся в срок, то есть в конце октября, то шансы БПП уменьшатся», — полагает Неменский.

Но вне зависимости от того, когда состоятся выборы, сторонники Порошенко получат меньше голосов, чем он в первом туре, уверен эксперт.

«Одно дело — голосовать за действующего президента, другое — за сбитого лётчика», — констатирует Неменский.

Порошенко и Зеленский на дебатах

globallookpress.com

© Celestino Arce/ZUMAPRESS.com

По мнению экспертов, если выборы состоятся в октябре, БПП может не сохранить единство в своих рядах. Часть депутатов Порошенко перейдут на сторону нового президента, считает Неменский. По его мнению, основу будущей фракции Зеленского составит партия «Народный фронт» — нынешний партнёр БПП по правящей коалиции.

Эксперты отмечают, что и после поражения на президентских выборах Порошенко на какое-то время останется относительно популярным политиком. В ходе избирательной кампании он ориентировался на патриотически настроенный электорат, на который действует лозунг «Армия, язык, вера», отмечает Бортник.

Свой электорат Порошенко будет стараться сохранить до выборов. По мнению эксперта, именно для этого инициировано принятие закона, согласно которому введение двух государственных языков квалифицируется как «насильственное изменение или свержение конституционного строя». Проголосовать за него депутаты должны 25 апреля.

Однако эксперты сомневаются, что БПП сможет объединить на длительный срок всех недовольных Зеленским. Как считает Бортник, если сторонники Порошенко попадут в новый парламент, их фракция будет стремиться к компромиссам с президентом. По мнению эксперта, не исключено, что через какое-то время новый состав Верховной рады предпримет попытку импичмента Зеленского, однако вряд ли её примут члены БПП.

«Оставшиеся не у дел депутаты от партии власти никогда не станут последовательной оппозицией. Их претензия к Зеленскому только в том, что он их отодвинул от «кормушки». Вернёт он их к «кормушке», найдёт с ними какой-то компромисс — их оппозиция закончится», — отмечает Неменский.

Последовательной оппозиционной силой Зеленскому могут быть только те, кто отстаивает принципиально иной путь развития страны, уверен эксперт. На сегодняшний день это представители юго-востока, которые во время избирательной кампании группировались вокруг таких лидеров, как Юрий Бойко, Александр Вилкул и Евгений Мураев. Также роль оппозиции будет играть Юлия Тимошенко.

«Однако, так как она и Зеленский с Порошенко выступают примерно за один и тот же набор идей, это будет оппозиция ради оппозиции», — полагает Неменский.

На дебатах Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

По мнению Руслана Бортника, сторонники Порошенко всё же смогут попасть в новый парламент.

«Скорее всего, они получат 10% голосов. Этого недостаточно, чтобы сформировать новую правящую коалицию и претендовать на высокие должности. Но хватит, чтобы примкнуть к какой-либо коалиции, оппозиционной или правящей, и сохранить ограниченное влияние на политическую систему», — подвёл итог эксперт.