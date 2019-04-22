Порошенко рассчитывает вернуться в администрацию президента Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении вернуться в администрацию президента Украины. Об этом он заявил во время выступления около администрации.

«Совместно мы идём побеждать на парламентские выборы, вернёмся на улицу Банковую (администрация президента. — RT) после следующих президентских выборов», — сказал он.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,22% голосов по итогам обработки 99,03% протоколов.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Официальные результаты будут объявлены 30 апреля.

Ранее представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.