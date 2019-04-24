«Вопрос чисто гуманитарного характера»: Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. Отныне рассмотрение таких запросов должно занимать не более трёх месяцев. Президент России пояснил, что цели принятого решения — чисто гуманитарные, поскольку жители этих областей не могут реализовать свои права. Выходцы с Донбасса действительно нередко сталкиваются с проблемами при попытке получить паспорт РФ. RT совместно с МВД России помогает людям, попавшим из-за этого в непростые жизненные ситуации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. В частности, это касается жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Рассмотрение таких заявлений не должно превышать трёх месяцев со дня подачи. Российское гражданство присваивается со дня принятия соответствующего решения.

Президент также распорядился, чтобы МВД, МИД, ФСБ, Нацгвардия, а также соответствующие органы исполнительной власти приняли все необходимы меры по содействию получения российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.

«Нет никакого желания создавать проблемы»

Комментируя новый закон, глава российского государства отметил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — пояснил президент РФ в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

Напомним, в конце декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий соотечественникам, желающим вернуться на родину и получить гражданство, сделать это по упрощённой процедуре. Сообщалось, что документ направлен на поддержку жителей Украины, а также граждан сопредельных государств.

В МВД уточнили, что на территории России уже находятся более миллиона выходцев с юго-востока Украины, которые имеют различные статусы. Кто-то получил вид на жительство или разрешение на временное проживание. Около 77 тыс. получили временное убежище или являются беженцами.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Поддержка RT и МВД

В начале апреля главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян выступила в Госдуме с просьбой упростить процедуру получения гражданства для русскоязычных людей.

«Когда-то в советское время мы отпугнули людей, приезжавших из республик, потому что создавали им такие условия, где их унижали, обижали, и, естественно, со временем они возвращались. К сожалению, то же самое мы делаем сейчас по отношению к нашим соотечественникам, по отношению к русскоязычным людям», — отметила в своём выступлении Симоньян.

Она также отметила, что RT запустил проект #НеОдинНаОдин, в рамках которого телеканал совместно с МВД России помогает соотечественникам, которые столкнулись с проблемами при оформлении российского гражданства.

Среди людей, которым RT помог получить гражданство РФ, 83-летняя Клавдия Мальцева. Женщина пережила блокаду Ленинграда. В конце 1980-х годов она переехала в Донбасс, а после начала войны на юго-востоке Украины родственники забрали её в Москву.

Родные шесть раз возили пожилую женщину в миграционный центр, однако её поставили в очередь в общем порядке, несмотря на то что она могла получить гражданство по упрощённой схеме. Лишь когда ситуацию после запроса RT взяла под контроль генерал-майор МВД Ольга Кириллова, Мальцевой выдали паспорт.

Также по теме После публикации RT пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка получила гражданство РФ 82-летняя Клавдия Мальцева, пережившая блокаду Ленинграда, получила российский паспорт в ускоренном порядке. С 2017 года ей не...

Кроме того, RT посодействовал в получении паспорта РФ подполковнику советской армии Вячеславу Жуку. Мужчина в 2015 году был арестован на Украине за передачу ополченцам Донецкой и Луганской народных республик информации о вылетах украинской штурмовой авиации. Украинский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. В декабре 2017 года Вячеслава Жука передали властям ДНР в рамках обмена военнопленными. Через полгода он переехал в Россию, в Ростовскую область, и подал документы на получение гражданства. Однако офицеру заявили, что оснований для выдачи российского паспорта нет. Однако ситуация изменилась после вмешательства ГУВМ МВД России, и Вячеслав Жук стал гражданином РФ.

Также российский паспорт получил и 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Ливке, который участвовал в ликвидации бандеровского подполья в Закарпатье. В 2018-м он переехал в Россию, однако в получении гражданства по упрощённой схеме ему отказали, поскольку его украинское удостоверение участника ВОВ не действовало на территории РФ. После запроса RT дело Михаила Ливке было взято под контроль Главным управлением по вопросам миграции МВД России.

В редакцию RT обращался и тяжело раненный на Донбассе ополченец из Казахстана Сергей Шалашов. В 2014 году он приехал в Донбасс, чтобы воевать на стороне ополчения. В 2015-м он узнал, что на родине против него завели уголовное дело за незаконное участие в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. Спустя пару месяцев Сергей подорвался на мине — ему оторвало ступню. Однако через год он вернулся на службу.

В 2018 году Шалашов уволился из армии ДНР и переехал в Россию, где его дважды задерживали, однако затем отпускали, поскольку российских законов он не нарушал. После обращения RT в МВД РФ отметили, что Шалашов имеет право оформить РВП, а затем и российский паспорт.

После обращения RT МВД помог в оформлении гражданства украинцу Ивану Гончарову, пострадавшему от действий СБУ. За то, что он передавал информацию о передвижении войск ВСУ ополченцам, мужчина был приговорён к 14 годам тюрьмы. Впоследствии Гончаров подпал под программу обмена пленными с ДНР и смог перебраться в Россию.